Mange tusinde serbere gik lørdag på gaden i Beograd i protest mod præsident Aleksandar Vucic.

Tusindvis af serbere deltog lørdag i en demonstration mod præsident Aleksandar Vucic i hovedstaden Beograd. Demonstranterne beskylder præsidenten for et autoritært styre og for at give medierne mundkurv på.

Serbisk politi anslår, at 7500 mennesker deltog i lørdagens demonstration. Oppositionen anslår, at titusindvis af mennesker var på gaden i Beograd.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er blevet afholdt protester i balkanlandet hver uge siden december mod det, kritikere beskriver som præsident Vucics autoritære styre.

Lokale medier rapporterer, at i mange serbiske byer nægter transportfirmaer at udleje busser til oppositionstilhængere af frygt for repressalier fra myndighederne.

Præsident Aleksandar Vucic afviser alle anklager om et autoritært styre.

Protesterne i Serbien blev udløst af et overfald på oppositionsleder Borko Stefanovic i den sydlige by Krusevac i slutningen af november.

Mænd iført sort angreb den venstreorienterede leder med en metalstang og efterlod ham hårdt kvæstet.

Præsident Vucic har fordømt overfaldet, men hans modstandere holder ham fortsat ansvarlig for det. De siger, at præsidentens "hadefulde retorik har åbnet for et voldeligt klima i Serbien".

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Til trods for protesterne mod Aleksandar Vucic er det hans parti, Serbiens Progressive Parti (SNS), der dominerer den politiske arena i landet.

Oppositionspartierne i Serbien har meget lidt til fælles ud over modviljen mod præsidenten.

Ifølge en meningsmåling, der blev offentliggjort tidligere på ugen, ville næsten 55 procent af vælgerne stemme på SNS, hvis der blev afholdt parlamentsvalg i morgen.

Imens ville oppositionsalliancen få 11,8 procent af stemmerne.

Der skal holdes parlamentsvalg i Serbien i 2020.

Sidste år kritiserede Europa-Kommissionen Serbien, der stræber mod at blive medlem af EU i 2025, for manglende pressefrihed.

/ritzau/