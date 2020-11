»Whoa, whoa, whoa. Vend om. Vend om! Den ting dernede... Den skal vi undersøge nærmere!«

Det, der skulle have været en ren rutineopgave med at tælle bestanden af tykhornsfår i det sydøstlige Utah, udviklede sig pludselig i en helt uventet retning.

Personale fra den amerikanske delstat Utahs Department of Public Safety (Utahs institut for offentlig sikkerhed, red.) fløj over statens ørken, da en af biologerne spottede noget usædvanligt under dem – og prompte bad piloten Bret Hutchings om at vende om og lande helikopteren. Det skriver CNN.

Midt mellem de røde klipper i ørkenen kunne Bret Hutchings se, at biologen havde ret. Det var noget højest usædvanligt, han havde spottet.

Langt fra lands lov og ret stod der en mindst tre meter høj metalmonolit.

Men derved ophørte mysteriet ikke.

For hvem har lavet monolitten? Og hvordan i alverden var den havnet der?

»Vi jokede med, at hvis én af os pludselig forsvandt, så ville resten tage benene på nakken,« siger Bret Hutchings til den lokale tv-station KSL TV.

Den mystiske monolit er over tre meter høj. Foto: Utah Department of Public Serfety

Han tøver ikke med at kalde monolitten »det mærkeligste, jeg nogensinde er stødt på i alle mine år som helikopterpilot«.

Forklaringen på det mystiske fund er dog nok noget mere jordnær, end at overnaturlige kræfter eller sågar aliens kunne have været på spil.

Hutchings tror, det er en kunstner, som har placeret monolitten midt ude i Utahs ørken.

I så fald er vedkommende gået stille ved dørene.

Det er ulovligt at opstille kunstværker eller andre strukturer uden godkendelse fra myndighederne. Og det gælder 'uanset hvilken planet, du er fra', som det kækt lyder fra Utahs institut for offentlig sikkerhed (DPS), men umiddelbart kender DPS ikke til, at nogen søgt om lov til at opstille monolitten.

Præcis hvor i Utahs ørken, den mystiske monolit blev fundet, oplyser DPS ikke af frygt for, at området bliver overrendt af amatørfotografer og andre nysgerrige sjæle.