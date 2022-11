Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det sydkoreanske politi havde ikke nogen retningslinjer for at håndtere de enorme folkemængder ved Halloween-fejringen i Seoul, hvor 154 personer lørdag mistede livet som følge heraf.

Søndag lød det fra landets indenrigs- og sikkerhedsminister, at der kun var sendt et »normalt« niveau af sikkerhedspersonale på stedet, fordi menneskemængden »ikke virkede usædvanlig stor.« Det skriver CNN.

Derimod var en »betydelig« andel af politiet blevet sendt til en helt anden del af den sydkoreanske hovedstad grundet forventede protester i området.

Blot et døgn senere, mandag, fik piben dog en anden lyd.

Foto: KIM HONG-JI Vis mere Foto: KIM HONG-JI

Her blev det nemlig hævdet, at omkring 137 medarbejdere var blevet udstationeret til Halloween-festlighederne den nat – sammenlignet med omkring 30 til 70 personer, som oprustningen har lydt på før i tiden.

»Til Halloween-festivalen denne gang, forstår jeg, at det var forberedt ved at sætte større politistyrke ind end andre år, fordi det var forventet, at mange mennesker ville samles.«

Det sagde Oh Seung-jin, som er direktør for efterforskningsafdelingen for voldskriminalitet, der dog indrømmede:

»I øjeblikket er der ingen separat forberedelsesmanual til en sådan situation, hvor der ikke er nogen arrangør, og en forsamling af en menneskemængde forventes.«

Politiet var da heller ikke til stede for at holde styr på de mange mennesker, men for at forebygge kriminalitet og for at forhindre »diverse ulovlige aktiviteter«.

Der skulle have været op mod 100.000 mennesker til stede i gaderne lørdag, hvor adskillige blev klemt, da der udbrød panik i mængden.

154 personer mistede livet, mens 133 blev såret – heraf var 37 alvorligt såret.

B.T. har talt med 29-årige Frederik, som lørdag befandt sig i området.

»Det er skræmmende at have været så tæt på. Det kunne have været en selv, der var blevet mast der,« fortalte han.