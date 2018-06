Med dødsforagt kravler vaskebjørn 25 etager op ad bygning og overlever. Nu skal den tilbage til naturen.

St.Paul. En vaskebjørn, der er blevet en sensation på de sociale medier, er onsdag reddet ned fra taget af en 25 etager høj bygning i St. Paul i den amerikanske delstat Minnesota.

Hvor vaskebjørnen kom fra, melder historien intet om.

Men tirsdag besteg den med dødsforagt den høje moderne bygning, der kendes som UBS Plaza. Flere tv-selskaber blev hurtigt opmærksom på, hvad der skete, så de live-streamede begivenheden.

I første omgang blev der gættet på, at vaskebjørnen kun ville fortsætte op ad betonvæggen, indtil den nåede til et udspring, hvor duerne plejer at lede efter andre fugles æg.

Men en flok arbejdere, der forsøgte at lokke vaskebjørne ned ved at gøre en trærampe klar til den, har formentlig skræmt den til at fortsætte længere op ad bygningen.

- Vaskebjørne tænker ikke så langt frem, så de har ikke nogen særlig god kontrol over deres impulser, siger Suzanne MacDonald, der er ekspert i vaskebjørne på York University i Toronto.

Så når vaskebjørne bliver stressede, så klatrer de.

Og sådan lykkedes det den med flere pauser i vinduesåbninger undervejs at komme op på taget af den 25 etager høje bygning.

Tidligt onsdag lykkedes det dyreværnsfolk at lokke den i en fælde. Den så noget omtumlet ud, men lignede en sund vaskebjørn. Det næste, der skal ske, er at køre den væk fra St. Paul og tvillingebyen Minneapolis, så den kan blive lukket ud i den vilde natur.

/ritzau/AP