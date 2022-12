Lyt til artiklen

Rusland og Kina begynder tilsyneladende at knytte stærkere bånd.

Det sker, efter at de to lande onsdag sendte bombefly ind i Sydkoreas luftforsvarszone – to kinesiske H-6 bombefly og fire russiske fly.

Og det samarbejde bekymrer nu NATO, skriver Reuters.

»Medlemmerne af vores alliance er fortsat bekymrede over Kinas afskrækkelsespolitik, deres brug af misinformation, deres hurtige og skjulte militære opbygning, herunder deres samarbejde med Rusland,« lyder det fra USAs udenrigsminister, Antony Blinken.

Udtalelsen kommer efter et to-dages møde med NATOs udenrigsministre i Rumæniens hovedstad, Bukarest.

Det russiske forsvarsministerium har bekræftet, at de fløj i området med kinesiske fly.

Ministeriet fastholder dog, at den fælles flyvning foregik i overensstemmelse med reglerne og altså ikke krænkede andre landes luftrum.

I stedet holder både Kina og Rusland fast i, at deres krigsfly gennemførte regelmæssige fælles øvelser.