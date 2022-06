Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Burger King i Østrig har lanceret en særlig burger i forbindelse med pride-fejringen, og det er ikke faldet i god jord hos alle.

Burger King præsenterer nemlig i forbindelse med pride en ny burger, en såkaldt 'Pride Whopper', som har to ens stykker bolle i top og bund. Altså enten to bunde eller to toppe.

»Med to ens boller for lige kærlighed og lige rettigheder,« lyder det fra Burger King i den tilhørende reklametekst på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af BURGER KING® Österreich (@burgerkingaustria)

»Vi sætter et eksempel for ligestilling af alle identiteter og seksuelle orienteringer. Et lille twist, som har til formål at frembringe et smil på læberne og minde os om, at vi bør behandler hinanden med respekt og fred. Uanset hvem du er, og hvem du elsker«, skriver burgerkæden desuden.

Det har givet massevis af reaktioner fra andre brugere – men det er langt fra alle, der synes, at en burgerkæde bør gå i den retning.

Således lyder der kritik fra mange brugere, som mener, at Burger King udnytter Pride til at pynte sig selv – og til at tjene flere penge:

»Det største tilfælde af rainbow washing nogensinde«

»WTF. Hvad gør I egentlig for at støtte det community? Ud over dette rod?«

»Kapitalisme, men gør det woke«

»Regnbuekapitalisme yay«

»Er vi en joke for jer?«

Der er imidlertid også positive reaktioner på Burger Kings tiltag blandt brugerne på Instagram.

»Jeg kan ikke se, hvorfor folk altid er nødt til at skælde ud over alt. Det er en fin gestus, og jeg synes, det er bedre på den måde end slet ikke,« skriver en bruger, der kalder sig sarahmesch.

Hvad synes du om Burger Kings pride-kampagne?

»Vi queer-mennesker beklager os over, at vi ikke bliver set og accepteret, og i det næste øjeblik bliver vi hvert år i juni kede af, at virksomheder vil tjene penge på regnbueprodukter, skriver sarahmesch desuden.

Burger King i Østrig har svaret adskillige brugere, at man er officiel partner for Vienna Pride og naturligt støtter byens LGBTQIA community.