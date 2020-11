Jared Kushner, der fungerer som rådgiver for præsident Donald Trump og som USAs udsending til Mellemøsten, er på vej til Saudi-Arabien og Qatar.



Det oplyser en højt placeret embedsmand i Det Hvide Hus.



Besøget, der finder sted i de næste dage, kommer midt i en højspændt situation i Mellemøsten efter drabet på Irans førende atomforsker i fredags, skriver Reuters.



Kushner skal mødes med den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, i den saudiske by Neom. Herfra fortsætter han til Qatar for at mødes med landets emir.



Kushner, der er Trumps svigersøn, har sammen med sine medarbejdere forhandlet en normalisering af forholdet mellem Israel på den ene side og de arabiske lande Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Sudan på den anden.



Ifølge embedsmanden i Det Hvide Hus vil den amerikanske regering forsøge at udvirke flere af den slags aftaler, inden Trump bliver afløst af demokraten Joe Biden som USA's præsident 20. januar.



/ritzau/