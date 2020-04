Den amerikanske præsident, Donald Trump er vred over, at mange amerikanske medier ikke længere dækker hans daglige pressekonferencer fra Det Hvide Hus i deres fulde længde.

Det skriver avisen New York Times.

Og natten til torsdag blev tv-dækningen af 'dagens Trump' bestemt ikke mere omfattende - tværtimod.

Således droppede begge de landsdækkende kanaler CNN og MSNBC i lange perioder deres direkte transmission. Dette skyldtes, at præsidenten istedet for corona-dækning besluttede sig for at bruge store dele af nattens pressekonference på tale om situationen ved den mexicansk/amerikanske grænse, hvor indsmugling af narko stadig finder sted.

Donald Trump åbnede nattens pressekonference med at rapport fra den mexicansk-amerikanske grænse. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Donald Trump åbnede nattens pressekonference med at rapport fra den mexicansk-amerikanske grænse. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Præsident Trump indrømmede selv, at situationen ikke er blevet værre under den igangværende coronakrise. Og det var derfor tydeligt, at både de tilstedeværende journalister og værterne i diverse studier undrede sig over prioriteringen.

»Donald Trump ved, at han har et fast daglig publikum. Hans daglige pressekonferencer har givet hans popularitet et løft. Og nu forsøger han tydeligvis at udnytte situationen politisk ved at snakke om mærkesager som grænsemuren imellem Mexico og USA. Men det nytter jo ikke noget, når publikum tænder for at høre, hvordan det går med coronavirussen i USA. Istedet hører de så, hvor storslået grænsemuren er,« siger CNN's korrespondent, Jim Acosta.

»De venstreorienterede forsøger at stoppe mine tv-transmissioner. Jeg har brug for, at I presser jeres tv-stationer til at bringe vores pressebriefing.«

Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Sådan lød det i en sms-besked, der i går gik ud til millioner af Trump-vælgere.

Men lige meget nytter det ifølge MSNBC's Ari Melber, når Donald Trump 'glemmer, hvorfor der er indkaldt til pressemøde'.

Halvvejs henne i nattens godt to timer lange pressemøde kom der igen fokus på coronakrisen.

Og CNN's Jim Acosta stillede det svære spørgsmål: Hvordan skal de godt 25 millioner amerikanere uden sygeforsikring betale for behandling, hvis de bliver indlagt med Covid-19?

Coronascener fra New York City. Foto: JUSTIN LANE - EPA Vis mere Coronascener fra New York City. Foto: JUSTIN LANE - EPA

Først talte vicepræsident Mike Pence i godt syv minutter uden at svare på det svære spørgsmål.

I et sjældent tilfælde af åbenhed sagde Trump:

»Lagde I mærke til, hvordan Mike kan tale i fem minutter uden at svare på spørgsmålet. Det er et fair spørgsmål Jim (Acosta, red.). Og vi taler om det i øjeblikket.«

Mange har foreslået, at regeringen igen giver amerikanerne mulighed for at købe billig forsikring via den såkaldte Obamacare.

Men i går meddelte Trump-regeringen, at dette ikke vil være muligt.