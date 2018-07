Blev den amerikanske præsident Donald Trump udsat for et snedigt og yderst subtilt kodeangreb, da han for nylig var på besøg hos dronning Elizabeth af Storbritannien?

Og var angrebet så maskeret og udført i bedste britiske spionstil, at Donald Trump på intet tidspunkt anede uråd om det snedige plot, der udspillede sig lige foran hans præsidentielle næse?

Det mener den populære Twitter-bruger ved navn @SamuraiKnitter. Hendes analyse af dronning Elizabeth II’s smykkevalg under den amerikanske præsidents besøg i sidste uge har i hvert fald sat fut i en konspirationsteori af royale dimensioner. Så meget fut, at flere medier - herunder The Guardian - nu også refererer om teorien.

Nå, lad os komme til sagen: @SamuraiKnitter mener, at den 92-årige dronning sendte skjulte signaler og politiske stikpiller til den amerikanske præsident gennem de brocher, hun havde sat på tøjet.

I videoen foroven kan du se billeder af protesterne i London under Trumps besøg.

På dag 1, hvor Donald og konen Melania Trump ankom til London, bar dronning Elizabeth ifølge @SamuraiKnitter en lille grøn broche, som hun år tilbage havde fået af et andet kendt amerikansk ægtepar: Barack og Michelle Obama.

Præsident Donald Trump under sit besøg i London. Foto: KEVIN LAMARQUE

'Hun valgte DENNE HER. Den blev købt ud af egen lomme af Michelle og Barack Obama og givet til hende som en personlig gave,' skriver @SamuraiKnitter.

Samme dag blev dronningen fotograferet sammen med det belgiske kongepar iklædt en blålig smaragd-broche, som hun havde fået af Storbritanniens gode ven, allierede og tidligere Commonwealth-medlem Canada. Et land hvis premierminister, Justin Trudeau, Donald Trump har haft åbenlyse kontroverser med. Ikke mindst på Trumps foretrukne medie, Twitter.

Dronning Elizabeth II sammen med Belgiens konge og dronning, Philippe og Mathilde, der også var til stede, imens Trump var på besøg. Brochen ved navn 'Sapphire Jubillee Brooch', som hun har fået i gave fra Canada. AFP PHOTO / POOL / Andrew Matthews Foto: ANDREW MATTHEWS

Brochen hedder 'Sapphire Jubillee Brooch' og har form som et snefnug. Den Twitter-baserede konspirationsteoretiker antyder, at brochens form er en reference til slangudtrykket 'snowflake', som Trump ynder at bruge om den politiske venstrefløj.

Herefter understreger @SamuraiKnitter symbolikken i dronningens tredje brochevalg, som faldt på et smykke, Elizabeths mor - Elizabeth Bowes-Lyon - bar dengang hun sørgede tabet af ægtemanden, kong George VI.

Er der noget om snakken? Er dronningen på sin helt egen 007-mission, eller er der tale om en langt ude konspirationsteori?

Hvad mener du? Bruger dronningen sine brocher til at sende politiske stikpiller til Trump?

Ifølge skribenten for The Guardian er Dronning Elizabeth II kendt for at vælge sine brocher med tematisk omhu. Og glem ikke, som avisen påpeger, at hun sidste år under åbningen af det britiske parlament (oven på Brexit) bar en hat, der tilnærmelsesvis lignede EUs flag!