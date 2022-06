Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens sommervarmen fortsat lader vente på sig herhjemme, så er situationen noget anderledes i Spanien.

Her har årets første hedebølge i den grad nemlig fået fat, hvor temperaturerne er over 40 grader flere steder.

Landet varsler i den forbindelse, at de spanske sundhedsmyndigheder nu opfordrer folk til at blive indendørs. Det skriver The Guardian.

Folk opfordres også til at undgå motion på den varmeste del af dagen, ligesom meldingen lyder, at man skal drikke rigeligt med vand og undgå alkohol.

Det varme eller nærmere 'farlige' vejr, som meteorologerne i Spanien kalder det, kan endda være livsfarligt for især den ældre del af befolkningen.

Den ekstreme varme har allerede stået på et par dage, og de næste dage kan meget vel resultere i en ny juni varmerekord, der i 1965 blev målt til 45,2 grader i Sevilla.

Hedebølgen kommer efter en rekordvarm maj, der blev kaldt 'en af de mest intense' i årevis.'

Ifølge Aemet, som er Spaniens meteorologiske institut, kan man fremover forvente, at hedebølger i landet vil forekomme oftere og tidligere og tidligere på året.

Det skyldes, at temperaturerne globalt bliver højere og højere hele tiden.

Sommeren i Spanien begynder nu omkring 20 til 40 dage tidligere end for 50 år siden.

Sidste gang en hedebølge kom så tidligt var i 1981.