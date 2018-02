Var du vidne til eksplosionen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Mindst seks personer er bragt til hospitalet, efter at en eksplosion raserede en bygning i den britiske by Leicester søndag aften.



Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Årsagen til eksplosionen kendes endnu ikke, men politiet har understreget, at der på nuværende tidspunkt ikke er tegn på, at hændelsen skulle være terrorrelateret.

Dramatiske billeder fra stedet viser, at ejendommen er jævnet med jorden.



Den lokale Harrish Patni befandt sig i et pizzeria, da eksplosionen rystede hele nabolaget og ifølge øjenvidner sendte en stor røgsky og orange flammer mod aftenhimlen.

Her ses den sammenstyrtede bygning. Foto: TIM KEETON

Han ringede straks til alarmcentralen, da det høje brag kunne høres, fortæller han ifølge Sky News.



I telefonen lød beskeden fra Harrish Patni til alarmcentralen:

»Send alt, hvad I kan«.

På gaden troede han ikke sine egne øjne. De kaotiske scener mindede ham om en Hollywood-film.

Der var både meget ild og meget røg. Foto: DARREN STAPLES

Et andet øjenvidne, Anthony Clarke, fortæller til The Sun, at han sammen med et andet vidne hjalp til med at bjærge en person ud af en brændende bunke murbrokker.



Den 69-årige Clarke befandt sig i sit hjem, da det voldsomme brag rungede ud over det tætbebyggede kvarter. Han var i gang med at skifte tøj, men styrtede i stedet ned ad trapperne fra 1. sal og skyndte sig ud på gaden.

Længere nede ad vejen blev han mødt af murbrokker overalt. Om personen, som han var med til at bjærge, fortæller Anthony Clarke:



»Han lå med noget metal, en bjælke, over sig. Der var en politibetjent, der forsøgte at løfte den (bjælken, red.) af ham, og vi hjalp med at løfte den.«

Redningsarbejdere leder efter personer i det sammenstyrtede hus. Foto: DARREN STAPLES

Angel Namaala bor over for ejendommen, der nu ligger i ruiner.



Det voldsomme brag lød som et jordskælv, siger hun over for BBC.



I de kaotiske minutter efter eksplosionen fortæller hun, hvordan folk på gaden hjalp til med at fjerne murbrokkerne.

Flere billeder og videoer delt på de sociale medier viser, hvordan mange mennesker stimlede sammen i området, mens flammerne fortsat blussede i mørket og sendte en tyk røgsøjle op i luften.

The immediate aftermath of explosion in Leicester. pic.twitter.com/8etJv1up9M — Jack Dawkins (@MossadJack) 25. februar 2018

»Men flammerne blev større og større, og folk måtte trække sig tilbage,« siger Angel Namaala til BBC.

Eksplosionen på Hinckley Road i udkanten af Leicester fandt ifølge flere britiske medier sted i en butik. Det er dog en oplysning, som myndighederne sent søndag aften hverken havde be- eller afkræftet.

Her ses den sammenstyrtede bygning. Foto: TIM KEETON Her ses den sammenstyrtede bygning. Foto: TIM KEETON



Klokken 19.19 søndag aften, lokal tid, kom den første melding fra politiet til offentligheden via Twitter, hvor eksplosionen blev betegnet som ’en stor hændelse’:

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25. februar 2018

Seks brandbiler blev sendt til stedet. En talsperson fra brandvæsenet har oplyst, at den nu kollapsede ejendom var en toetagers bygning.

Søndag aften oplyste Leicestershire Police på Twitter, at vejene ved Carlisle Street samt dele af Hinckley Road var spærret af. Politiet opfordrede samtidig alle til at undgå at opholde sig i området.



Omkring midnat dansk tid var redningsarbejdere fortsat på stedet for at lede efter eventuelle omkomne.

Byen Leicester, med sine omkring 460.000 indbyggere, ligger ca. 140 kilometer nord for London.

Herhjemme er byen især kendt for fodboldklubben Leicester City F.C., der spiller i landets bedste række, Premier League.

Se de dramatiske billeder herunder:

Et stort område blev spærret af. Foto: TIM KEETON
Foto: © Terry Harris/i-Images via ZUMA Press
Brandfolk på Hinckley Road. Leicester søndag aften. Foto: TIM KEETON
Hinckley Road i Leicester efter eksplosionen søndag aften. Foto: Aaron Chown
Brandfolk ved den kollapsede bygning i Leicester. Søndag aften. Foto: DARREN STAPLES
Leicester søndag aften. Foto: DARREN STAPLES

