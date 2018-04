Formanden for retsudvalget i USA's senat vil have beskyttelse af Robert Mueller i en fart.

Washington D.C.. Chuck Grassley, formand for retsudvalget i det amerikanske senat, ønsker en hurtig afstemning om en lov, der skal beskytte den særlige anklager Robert Mueller.

Det rapporterer CNN.

Grassley taler om, at loven skal til afstemning allerede torsdag.

Mueller undersøger, om Rusland blandede sig i valgkampen op til præsidentvalget i 2016.

Det var det valg, der gav Donald Trump sejren over Hillary Clinton.

Den særlige anklager undersøger også, om Donald Trumps kampagne eller dele af den samarbejdede med russerne.

I Washington D.C., den amerikanske forbundshovedstad, er der spekulationer om, at Trump vil forsøge at fjerne Mueller fra bestillingen.

Trump har kaldt Muellers undersøgelse for en "heksejagt". Men præsidenten har flere gange afvist, at han vil fyre Mueller.

Fire tidligere Trump-medarbejdere, heriblandt kampagnechef Paul Manafort og tidligere national sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, er allerede blevet sigtet i forbindelse med Muellers undersøgelser.

Mandag ransagede FBI præsidentens personlige advokat, Michael Cohens, hjem og kontor. Tirsdag fastslog Det Hvide Hus, at Trump har de nødvendige beføjelser til at fyre Mueller, hvis han ønsker det.

- Vi har fået at vide, at præsidenten bestemt har magten til at træffe den beslutning, sagde talsmand Sarah Huckabee Sanders ifølge AFP.

/ritzau/Reuters