Twitter skal nu forklare sig over for udvalg i Senatet, efter at flere fremtrædende profiler er blevet hacket.

Lederen af handelsudvalget i det amerikanske senat, Roger Wicker, kræver en redegørelse fra Twitter, efter at flere fremtrædende profiler på det sociale medie blev hacket onsdag.

Det skriver han i et brev til Twitters medstifter Jack Dorsey.

- Det kan ikke overvurderes, hvor bekymrende denne hændelse er - både i kraft af dens virkning og i kraft af, at Twitters interne kontroller ikke var i stand til at stoppe den, lyder det blandt andet i brevet.

Hackerangrebet var rettet mod profiler, der tilhører prominente personligheder som Barack Obama, Bill Gates og Elon Musk.

Sent onsdag aften blev deres konti tilsyneladende overtaget af svindlere, der forsøgte at lokke brugere til at overføre bitcoins til dem.

På den måde menes svindlerne at have franarret folk over 100.000 dollar.

I det aktuelle tilfælde var der tale om økonomisk bedrageri. Men de samme metoder kan i fremtiden blive brugt til noget langt mere alvorligt, mener Roger Wicker.

- Det er ikke svært at forestille sig, at kommende angreb vil blive brugt til at sprede misinformation eller på anden vis så splid via højt profilerede konti - i særdeleshed gennem konti, der tilhører verdensledere, skriver Roger Wicker.

Han kræver derfor, at Twitter afleverer en redegørelse for handelsudvalget inden 23. juli.

/ritzau/Reuters