En rapport om indblanding i amerikanske valg har været mere end et år undervejs. Nu kommer anbefalinger.

Washington D.C.. Efter lange undersøgelser har et udvalg i Senatet i Washington præsenteret de første anbefalinger til, hvordan man i fremtiden kan undgå indblanding i valg.

Udvalgsrapporten anbefaler, at man "straks vedtager lovgivning", som giver delstaterne mulighed for at bekæmpe forsøg på indblanding.

Efterretningsudvalget i Senatet har arbejdet på opgaven i mere end et år. Anledningen var russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

I rapporten hedder det blandt andet, at USA's regering skal "kommunikere tydeligt", at angreb rettet mod valg er "ondsindede", og at man vil "besvare dem som sådanne".

/ritzau/Reuters