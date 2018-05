Den 61-årige Gina Hapsel, der er præsident Donald Trumps bud på en ny CIA-chef, ventes nu at blive godkendt.

Washington. Det amerikanske senats efterretningsudvalg har onsdag givet sin opbakning til, at Gina Hapsel kan tage over som øverste chef for efterretningstjenesten CIA.

Den 61-årige Haspel, der er præsident Donald Trumps bud på en ny chef for det amerikanske efterretningsvæsen, mangler nu blot den formelle godkendelse i det samlede senat. Det ventes at være en formalitet.

Haspel blev godkendt med stemmerne 10-5 i udvalget, som nu vil råde Senatet til at støtte hende.

Haspel har hidtil haft job som vicedirektør i CIA. Hun står nu til at blive den første kvinde nogensinde, der står i spidsen for efterretningsvæsnet.

I efterretningsudvalget fik Haspel støtte fra alle udvalgets otte republikanere og to af de syv demokrater.

Senatets endelige bekræftelse ventes i næste uge.

Haspels kandidatur har fået hård kritik fra både demokrater og republikanere, fordi hun i 00'erne stod i spidsen for afhøringer af mindst to fanger, som blev udsat for forskellige former for tortur.

Siden Trumps nominering har hun dog lagt afstand til sin fortid.

Gina Hapsel har således lovet, at CIA med hende i spidsen ikke vil genoptage det brutale afhøringsprogram, der blandt andet har omfattet den særlige teknik kendt som "waterboarding".

Programmet blev anvendt mod terrormistænkte efter 11. september 2001.

I 2014 fastslog en rapport fra det amerikanske senat, at CIA's afhøringer af terrormistænkte var langt mere brutale, end CIA fortalte.Afhøringerne foregik på USA's tilbageholdelsescenter i Guantanamo eller i hemmelige CIA-fængsler i udlandet.

- Jeg forstår, at mange i hele landet gerne vil høre mere om mit syn på CIA's tidligere afhøringsprogram, sagde Gina Hapsel i forbindelse med en høring i Senatet.

- Efter at have gjort tjeneste i en så tumultagtig tid, kan jeg forpligte mig klart og uden forbehold på, at CIA under mit lederskab ikke vil genoptage sådan et afhøringsprogram, sagde hun.

