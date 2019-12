Demokraterne ønsker centrale vidner i rigsretssagen mod Donald Trump. Republikanerne er afholdende.

Den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, har endnu ikke godkendt en forespørgsel om at lade blokerede vidner vidne i rigsretssagen mod USA's præsident, Donald Trump.

Det siger McConnell i Senatet natten til fredag dansk tid efter et møde med den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Der er dødvande i forhandlingerne om logistikken, siger han.

Chuck Schumer, har bedt Mitch McConnell om at tillade fire vidner tæt på Trump med vigtig viden om Ukraine-sagen vidne i rigsretssagen.

Det drejer sig blandt andet om stabschef i Det Hvide Hus Mick Mulvaney og tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton.

Det skriver det amerikanske medie ABC.

Donald Trump blokerede for, at de kunne vidne under høringerne i rigsretsundersøgelsen.

Natten til torsdag stemte Repræsentanternes Hus for at stille Donald Trump - som den blot tredje præsident i USA's historie - for en rigsret på to anklagepunkter om embedsmisbrug og hindring af Kongressens arbejde.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, skal nu officielt videregive dommen til Senatet, der skal føre rigsretssagen mod præsidenten.

Pelosi vil først videregive dommen, når hun er sikker på, hvordan Mitch McConnell vil føre rigsretssagen.

Demokraterne vil gerne have, at der skal føres vidner i rigsretssagen. Men Republikanerne, der har flertal i Senatet, peger på, at der ikke var vidner, da Bill Clinton blev stillet for en rigsret i 1999.

Pelosi siger, at hun forventer at overgive dommen i januar, når juleferien er slut i Senatet.

I et opslag på Twitter skriver Trump, at han ønsker en retssag så hurtigt som muligt.

- Nu vil Demokraterne forklare Senatet, hvordan de skal føre rigsretssagen. De har ingen beviser, og de dukker nok ikke op, skriver Trump natten til fredag dansk tid.

- Jeg vil have en retssag nu.

Mitch McConnell sagde torsdag, at han mener, at Senatet bør frifinde Trump i rigsretssagen.

- Afstemningen afspejler ikke, hvad der er blevet bevist, men hvordan Demokraterne har det med præsidenten.

- Senatet skal få rettet op på det, sagde senatslederen ifølge Reuters.

For at afsætte Donald Trump som præsident skal to tredjedele af Senatet stemme for. Det betyder, at mindst 20 republikanske senatorer skal gå imod præsidenten, da Republikanerne har flertal i Senatet.

Indtil videre har ingen af dem indikeret, at de vil stemme for at afsætte Trump.

Donald Trump kalder selv sagen for en heksejagt og nægter sig skyldig.

