Trump har ret til at undersøge mulige uregelmæssigheder ved valget, siger den ledende republikaner i Senatet.

Den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, vil ikke anerkende demokraten Joe Biden som vinder af præsidentvalget og Kamala Harris som kommende vicepræsident.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

McConnell siger, at præsident Donald Trump er i sin fulde ret til at undersøge, om der var uregelmæssigheder ved det netop overståede præsidentvalg i USA.

- Præsident Trump er 100 procent i sin fulde ret til at undersøge beskyldninger om uregelmæssigheder og overveje sine juridiske muligheder, siger McConnell i en udtalelse i Senatet.

Trump har rettet adskillige søgsmål mod flere delstater, hvor han betvivler resultatet af valget. McConnell siger i Senatet mandag, at der er indgivet søgsmål - eller at der er søgsmål på vej - i mindst fem stater.

Præsidenten hævder, at der er blevet snydt med brevstemmer. Men han har indtil videre ikke fremlagt beviser for det.

Han har gentagne gange hævdet, at valget er blevet "stjålet" fra ham.

I en serie af tweets mandag aften fortsætter Trump med at så tvivl om resultatet og skriver blandt andet, at Nevada er en "kloak af falske stemmer".

Langt de fleste republikanere, herunder Mitch McConnell, har afstået fra at sige præsidenten imod.

De fleste har været tavse, siden de store amerikanske medier kunne meddele, at Biden nu har valgmandsstemmer nok til at blive USA's næste præsident.

Andre republikanske senatorer har i stedet forsvaret Trump og sagt, at han bør fortsætte sin kamp for valgsejren. Det gælder blandt andre Lindsey Graham, der er tæt på præsidenten.

Kun fire af de 53 republikanske senatorer har indtil videre lykønsket Biden med valget og dermed anerkendt, at han er retmæssigt valgt som landets næste præsident.

Det er Susan Collins, Mitt Romney, Ben Sasse og Lisa Murkowski.

Collins nøjedes dog med at lykønske Biden med den "formodede sejr" og tilføjede, at Trump må få chancen for at udfordre resultaterne.

