Tidligere har rigsretssager i Senatet varet mellem 21 og 83 dage, påpeger leder Mitch McConnell.

USA's Senat har ikke nok tid til at gennemføre en "retfærdig eller seriøs" rigsretssag mod præsident Donald Trump, før han går af 20. januar.

Det siger Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, efter onsdagens beslutning i Repræsentanternes Hus om at indlede en rigsretssag mod Trump.

- Når man ser på reglerne, procedurerne og tidligere tilfælde, er der ganske enkelt ikke nogen chance for, at en retfærdig og seriøs retssag kan blive afsluttet, før kommende præsident Biden bliver taget i ed i næste uge, udtaler McConnell i en erklæring.

- Set i lyset af dette mener jeg, at det vil tjene vores nation bedst, hvis Kongressen og den ledende myndighed bruger de næste syv dage på fuldt ud at fokusere på en sikker indsættelse og en ordentlig magtoverførsel til den kommende Biden-administration.

I sin erklæring indikerer den republikanske leder ikke, hvorvidt han vil stemme for at dømme eller frikende Trump.

Sent onsdag aften dansk tid stemte et flertal i Repræsentanternes Hus - herunder ti republikanere - for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør i forbindelse med uro ved Kongressen i sidste uge.

Dermed er Trump den første præsident i amerikansk historie til at blive stillet for en rigsret to gange.

Nu er det så Kongressens andet kammer, Senatet, der skal tage stilling til, om Trump skal erklæres skyldig eller ej. Det kræver to tredjedeles flertal i Senatet at erklære præsidenten skyldig.

I Senatet er magtbalancen 50-50 mellem Demokraterne og Republikanerne.

Dermed skal mindst 17 republikanere vende Trump ryggen, hvis den afgående præsident skal dømmes skyldig i at have tilskyndet til oprør.

- Selv hvis senatsprocessen skulle begynde i denne uge og gå hurtigt, så vil der ikke falde nogen endelig dom, før præsident Trump har forladt embedet, siger McConnell.

Han bemærker samtidig, at de tre tidligere rigsretssager mod Andrew Johnson i 1868, Bill Clinton i 1999 og Trump sidste år varede henholdsvis 83 dage, 37 dage og 21 dage.

