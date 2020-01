Senatet skal stemme om de fremsendte regler for rigsretssagen i løbet af tirsdag, skriver CNN.

Den republikanske flertalsleder i Senatet i USA, Mitch McConnell, fremlægger natten til tirsdag dansk tid sit forslag til regler for rigsretssagen mod USA's præsident, Donald Trump.

I en tekst skriver Mitch McConnell blandt andet, at de medlemmer af Repræsentanternes Hus, der er udpeget til at fungere som anklagere i sagen, har 24 timer til at give deres indledende bemærkninger over to dage.

Det samme har Det Hvide Hus' hold af advokater, skriver det amerikanske medie CNN.

De foreslåede regler skal først stemmes igennem i Senatet, før de træder i kraft. Den afstemning vil ske i løbet af tirsdagen, skriver CNN.

Hvis reglerne bliver stemt igennem, vil retsdagene vare over 12 timer og fortsætte til sent om aftenen.

Timingen er anderledes i forhold til rigsretssagen mod Bill Clinton, hvor de 24 timer var spredt ud over fire dage.

I lovteksten står der også, at senatorer vil have 16 timer til at stille spørgsmål efter de to parters indledende bemærkninger.

Derefter vil Senatet diskutere, om det skal være muligt at indkalde vidner eller fremføre dokumenter ved rigsretssagen.

/ritzau/