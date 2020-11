Det er potentielt katastrofalt, at Trumps vaccinehold ikke vil orientere Bidens overgangshold, siger senator.

Embedsmænd fra præsident Donald Trumps vaccineindsats har ikke orienteret nogen fra den kommende præsident Joe Bidens overgangshold om deres planer og har heller ikke i sinde at gøre det.

Det oplyser demokratiske senatorer efter et telefonopkald med Det Hvide Hus torsdag.

- Jeg har lige haft et telefonmøde med Trump-administrationens vaccinedistributionshold, skriver senator Chris Murphy på Twitter.

- De bekræftede, at de ikke har orienteret nogen fra Joe Bidens hold og ikke har planer om at gøre det. Dette er potentielt katastrofalt, skriver han videre.

Telefonmødet for alle senatorer blev holdt torsdag morgen lokal tid af general Gustave Perna og doktor Moncef Slaoui. De står i spidsen for Trump-administrationens indsats for at få udviklet en vaccine mod coronavirus.

Vaccineholdets uvillighed til at dele planer med den kommende administration "risikerer, at den kommende præsident Bidens hold ikke er klar fra dag ét til at implementere planen eller foretage justeringer af den", udtaler senator Chris Murphy i en erklæring.

Adspurgt om en kommentar undlader talsmand for Det Hvide Hus Brian Morgenstern at svare på, om Bidens hold vil blive orienteret.

Talsmanden siger i stedet, at alle planer for distribution af vacciner fra USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) og delstatsguvernører er offentligt tilgængelige.

- Fremstillingen er godt i gang, og doktor Slaoui bekræftede, at 20 millioner amerikanere er på vej mod vaccinationer i december og yderligere mange millioner hver måned derefter, siger Brian Morgenstern.

Joe Biden og hans kommende vicepræsident, Kamala Harris, mødtes torsdag med demokratiske og republikanske guvernører for at drøfte sundhedskrisen.

Tidligere i denne uge rundede USA som det første land i verden 250.000 coronarelaterede dødsfald.

En vaccine kan være tilgængelig i løbet af de kommende måneder, men distributionen af den til over 300 millioner amerikanere kan være udfordrende som følge af særlige regler for opbevaring og transport.

/ritzau/Reuters