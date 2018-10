To republikanske senatorer kalder Donald Trumps udfald mod Christine Blasey Ford "forfærdende" og "upassende".

Washington. Præsident Donald Trump bliver voldsomt kritiseret for hånlige bemærkninger, som han har fremsat om en kvinde, der beskylder den højesteretsnominerede Brett Kavanaugh for et sexovergreb.

Jeff Flake, en af tre republikanere, der kan blive tungen på vægtskålen i en med spænding imødeset afstemning i Senatet om Kavanaugh i weekenden, kalder Trumps latterliggørende udtalelser om Christine Blasey Ford "forfærdende".

- Der er ikke noget tidspunkt eller noget sted, hvor sådanne udtalelser kan fremsættes, siger Flake til NBC News.

- At diskutere et emne, der er så følsomt, ved et politisk møde, er forkert. Jeg ville ønske, at han ikke havde gjort det. Det er nærmest rædselsfuldt, tilføjer han.

Der kommer en lignende kritik fra senator Susan Collins, som også er en af de tre senatorer, som endnu ikke har meddelt, hvordan de står i forhold til afstemningen om Kavanaugh.

Hun siger, at "Trumps kommentarer simpelthen er direkte upassende og forkerte".

Trump fremsatte på et vælgermøde tirsdag sin egen version af den meget omtalte høring sidste fredag, hvor professor Christine Ford og Kavanaugh begge aflagde vidneudsagn i Senatets Retsudvalg.

- Jeg fik én øl, lød det fra Trump, der imiterede Fords svar.

- Hvordan kom du hjem?, sagde Trump med ny stemme.

- Det husker jeg ikke.

- Hvordan kom du derhen?

- Det ved jeg ikke.

- Hvor foregik det?

- Det husker jeg ikke.

- Hvor mange år siden var det?

- Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, sagde Trump, inden forsamlingen i Landers Center i Southaven, Mississippi, afbrød præsidentens enmandsforestilling med begejstrede tilråb og klapsalver.

Umiddelbart efter sidste uges høring udtalte Trump ellers, at han anså Ford for et "troværdigt vidne". Men ved tirsdagens vælgermøde virkede han til at være mere bekymret for den anklagede Brett Kavanaugh.

- En mands liv er ødelagt, lød det fra Trump.

- De ødelægger folk. De er virkelig ondskabsfulde personer, sagde han om de personer, der er gået imod Kavanaugh.

/ritzau/AFP