Senator Chuck Schumer vil udskifte dieselbusser i USA's offentlige transportsystem med grønne alternativer.

To højtstående demokrater i USA's Senat foreslår at udskifte samtlige 70.000 busser i landets offentlige transportsystem med elektriske køretøjer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Senatets flertalsleder, Chuck Schumer, der står bag forslaget sammen med udvalgsformand Sherrod Brown, er kun to procent af de nuværende busser nuludledningskøretøjer.

Det vil ifølge de to senatorer koste 73 milliarder dollar at skifte til udelukkende elektriske busser.

Alle nye busser, der bliver købt, skal være produceret i USA, foreslår de.

Chuck Schumer præsenterede udspillet "Green New Wheel" foran en busterminal i New York City tirsdag.

- Alt for mange busser udspyr beskidt diesel. Det rammer arbejderne, det rammer pendlerne, og det rammer alle, sagde Schumer, der er valgt i New York, ifølge avisen New York Daily News.

Chuck Schumer sagde ikke noget om, hvor lang tid det vil tage at gennemføre planen, hvis den skulle få politisk opbakning.

/ritzau/