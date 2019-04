Den demokratiske senator Elizabeth Warren opfordrer Kongressen til at indlede en rigsretssag mod præsident Donald Trump,

Det er på baggrund af den såkaldte Mueller-rapport, at senatoren og præsidentkandidaten Elizabeth Warren vil have den amerikanske kongres til indlede sagen mod Donald Trump.

På Twitter skriver Elizabeth Warren:

Alvoren af denne forseelse kræver, at embedsmænd i begge partier tilsidesætter deres politiske tilhørsforhold og gør deres forfatningsmæssige pligt. Det betyder, at Kongressen bør indlede en rigsretssag mod præsidenten,« lyder det i et Tweet.

The severity of this misconduct demands that elected officials in both parties set aside political considerations and do their constitutional duty. That means the House should initiate impeachment proceedings against the President of the United States. — Elizabeth Warren (@ewarren) 19. april 2019

Hun tilføjer, at USA som land ikke kan overse Trumps bestræbelser på at hindre undersøgelsen af hans »egen uloyale opførsel« og skriver videre, at Mueller-rapporten konkluderer, at Donald Trump i forbindelse med valget i 2016 hilste hjælpen fra en udenlandsk regering velkommen.

I Mueller-rapporten konkluderes det blandt andet, at der var tråde mellem Trumps kampagnestab og Rusland.

Trådende vurderes imidlertid ikke til at være stærke nok til at dømme Trump for at have samarbejdet med russerne.

Hidtil er det dog kun en censureret udgave af Mueller-rapporten, der er blevet frigivet og tidligere fredag efterlyste Jerrold Nadler, der står i spidsen for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, den ucensurerede udgave af rapporten.

Hvad er en rigsretssag? En rigsretssag er en retssag anlagt af et lands parlament mod et statsoverhoved, en minister eller en statslig embedsmand for lovstridig embedsførelse

I den dagsaktuelle sag bliver Donald Trump beskyldt for at have obstrueret rettens gang ved tilsyneladende at bede forbundspolitiet FBI om at stoppe en efterforskning. Men juridiske eksperter peger på, at amerikansk lov indskærper, at en person skal have haft en "korrupt" hensigt for at kunne dømmes for at obstruere rettens gang - og det er endnu uklart i tilfældet Trump.

Det amerikanske underhus, Repræsentanternes Hus, er det eneste organ, som har magt til at stille en person for en rigsret. Det foregår ved simpelt flertal - 218 stemmer ud af i alt 435. Sker det, overgår sagen til overhuset, Senatet, der fungerer som domstol.

Efter rigsretssagen stemmer Senatets medlemmer - det kræver to-tredjedels flertal - mindst 67 stemmer - hvis den tiltalte skal kendes skyldig og fjernes fra sin post.

»Mit udvalg har behov for, og har ret til, den fulde version af rapporten og det bagvedliggende bevismateriale i overenstemmelse med tidligere praksis,« lyder det i en udtalelse fra Jerrold Nadler.

Visse dele af rapporten er udeladt i den udgave, som justitsminister William Barr har udleveret til Kongressen. Det gælder blandt andet vidneudsagn.

Det er almindeligt at udelade den slags oplysninger, men en dommerkendelse kan åbne adgang til det fulde materiale.

Rapporten, der blev offentliggjort torsdag morgen dansk tid, konkluderer, at der har været tråde mellem Trumps kampagnestab og Rusland, men konkluderer samtidig, at trådende ikke er nok til at dømme præsidenten for at have samarbejdet med russerne.

Den 448 sider lange rapport er blevet offentliggjort efter 22 måneders arbejde.

Umiddelbart efter lagde Donald Trump et billede på Twitter, hvor han skrev, at der ikke har været noget samarbejde, og at der heller ikke været forsøg på at forhindre arbejdet med rapporten.