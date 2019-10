Tyrkiet indleder operation mod USA's allierede i Syrien. Senator Lindsey Graham vil suspendere Tyrkiet i Nato.

Tyrkiet og præsident Recep Tayyip Erdogan vil komme til at betale dyrt for invasionen i Syrien. Det vil USA's kongres sørge for, siger den indflydelsesrige republikanske senator Lindsey Graham.

Han er normalt en af præsident Donald Trumps loyale støtter. Men han har skarpt kritiseret regeringen for at give Tyrkiet grønt lys til en operation vendt mod USA's kurdiske allierede.

- Vil føre an i Kongressen for at få Erdogan til at betale dyrt, skriver han på Twitter onsdag.

Tirsdag advarede Graham om, at Tyrkiet kan blive suspenderet fra Nato, hvis det angriber kurderne i det nordlige Syrien. Det skriver avisen The Guardian.

- Vi vil foreslå tværpolitiske sanktioner mod Tyrkiet, hvis de invaderer Syrien, og vi vil opfordre til, at Tyrkiet suspenderes fra Nato, hvis de angriber de kurdiske styrker, som hjalp USA med at ødelægge Isis' kalifat.

Det sagde han med henvisning til Islamisk Stat.

/ritzau/AFP