Det amerikanske senat er kommet et skridt nærmere en vedtagelse af hjælpepakke til Ukraine, Israel og Taiwan.

Det demokratisk styrede senat i USA har mandag lokal tid stemt for at gå videre med en hjælpepakke til Ukraine, Israel og Taiwan på 95,34 milliarder dollar - svarende til i omegnen af 660 milliarder kroner.

Pakken er ikke endeligt vedtaget i Senatet, men det er muligt, at den endelige afstemning finder sted før onsdag i denne uge.

Stemmerne fordelte sig 66-33 for at gå videre med hjælpepakken.

Dagen forinden var Senatet også samlet for at stemme om hjælpepakken. Her stemte 67 for og 27 imod pakken. 18 af kammerets 49 republikanere stemte for.

- Der er enormt meget på spil i forhold til den her nationale hjælpepakke. Vores sikkerhed, vores værdier, vores demokrati. Det er en udbetaling, som skal sikre det vestlige demokrati og vestlige værdiers overlevelse, siger den demokratiske flertalsleder af Senatet, Chuck Schumer.

- Hele verden kommer til at huske, hvad Senatet gør i de kommende dage, lyder det.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har i månedsvis opfordret Kongressen til at fremskynde ny hjælp til Ukraine og USA's allierede i Indo-Stillehavet, heriblandt Taiwan.

Efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober har præsidenten også efterspurgt midler til Israel, ligesom han har efterspurgt humanitær hjælp til palæstinensere i Gazastriben.

For at blive lov skal lovforslaget stemmes igennem i både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Hvis hjælpepakken stemmes igennem i Senatet, går den videre til Repræsentanternes Hus.

Repræsentanternes Hus har ikke stemt for nogen store hjælpepakker til Ukraine, siden Republikanerne fik flertal i kammeret i januar 2023.

Formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Mike Johnson, siger, at hans republikanske flertal ønsker, at hjælpepakken skal omfatte bestemmelser, som kan adressere strømmen af migranter over grænsen mellem USA og Mexico.

- Der er ikke kommet en eneste ændring i forhold til grænsepolitikken fra Senatet. Derfor bliver Repræsentanternes Hus nødt til at fortsætte med at arbejde for at få sin egen vilje på det her område, siger Johnson i en erklæring, som blev udsendt, kort før Senatet stemte.

Republikanerne har i månedsvis krævet, at en hjælpepakke med yderligere støtte til Ukraine og Israel også skal adressere det høje antal af migranter, der ankommer til USA via grænsen ved Mexico.

