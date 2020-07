Trump suspenderede betalingen til Verdenssundhedsorganisationen for måneder siden. Nu er USA formelt udmeldt.

Præsident Donald Trump har nu formelt trukket USA ud af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det skriver senator Robert Menendez, der er den ledende demokrat i Senatets udenrigsudvalg, på Twitter tirsdag.

- Kongressen har fået meddelelse om, at præsidenten officielt trak USA ud af WHO midt i en pandemi, skriver han.

- At kalde Trumps indsats mod Covid kaotisk og usammenhængende yder det ikke retfærdighed. Det her vil ikke beskytte amerikanske liv og interesser - det efterlader amerikanere syge og Amerika alene.

Covid-19 er den sygdom, som coronavirusset kan resultere i.

Trump meddelte i maj, at USA som er den største bidragyder til WHO - ikke længere vil være medlem af WHO.

I april suspenderede Trump pengestrømmen og beskyldte organisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om coronaudbruddet.

Siden truede han med, at USA ville stoppe sine betalinger permanent og helt trække sig fra FN-organet, hvis ikke WHO forpligtede sig til "omfattende forbedringer" inden for 30 dage.

På det tidspunkt sagde han, at USA i stedet vil "omdirigere pengene til andre globale og værdigt trængende behov inden for folkesundhed".

Ifølge Trump har WHO begået en række fejl og reageret for sent i forløbet omkring coronavirusset, som gjorde pandemien værre.

Donald Trump beskylder også WHO for at have fortiet vigtige oplysninger og rost Kina uforholdsmæssigt meget.

/ritzau/AFP