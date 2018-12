Lindsey Graham, der har været utryg ved præsidentens pludselige udmelding, er beroliget efter møde med Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har besluttet at sætte farten ned for en militær tilbagetrækning i Syrien.

Det siger den republikanske senator Lindsey Graham efter et møde med præsidenten søndag.

- Jeg tror, vi er i en pause-situation, siger Graham uden for Det Hvide Hus efter en middagsaftale med Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Præsidenten meddelte tidligere på måneden, at samtlige 2000 amerikanske tropper i Syrien skulle hentes hjem fra det krigshærgede Syrien.

Ifølge talsmænd fra Det Hvide Hus skulle tilbagetrækningen iværksættes omgående.

I forbindelse med den overraskende melding erklærede præsidenten sejr over den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Lindsey Graham har været en åbenmundet kritiker af beslutningen om at trække de amerikanske tropper hjem. Ikke mindst fordi han mener, at IS stadig udgør en trussel i Syrien.

Han føler sig dog betrygget efter sit møde med præsidenten.

- Vi talte om Syrien. Han fortalte mig nogle ting, som jeg ikke vidste og som fik mig til at have det bedre med vores kurs i Syrien, siger Lindsey Graham ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er stadig uenige, men jeg kan fortælle, at præsidenten tænker godt og grundigt over Syrien, tilføjer han.

Direkte adspurgt om hvorvidt præsidenten har indvilget i at bremse tilbagetrækningen i Syrien, siger Graham:

- Jeg tror, at præsidenten er meget forpligtet til at sikre sig, at når vi forlader Syrien, så er IS nedkæmpet fuldstændigt.

/ritzau/