Den amerikanske senator Ted Cruz, der er Donald Trump-støtte, er endt i lidt af en shitstorm, efter han tog på solskinsferie i Mexico, mens indbyggerne i hans delstat, Texas, fryser ihjel i deres hjem, og millioner må klare sig uden strøm.

Nu står han frem og taler for første gang.

Det skriver CNN.

Ted Cruz talte til en lang række journalister, efter han var vendt tilbage til sit hjem i Houston torsdag aften.

Ted Cruz (bar den samme maske under Donald Trumps seneste rigsretssag. Cruz stemte for frifindelse. Foto: NICHOLAS KAMM – AFP Vis mere Ted Cruz (bar den samme maske under Donald Trumps seneste rigsretssag. Cruz stemte for frifindelse. Foto: NICHOLAS KAMM – AFP

»Jeg begyndte at tænke over det samme øjeblik, jeg satte mig på flyet, for på den ene side har vi alle, der er forældre, et ansvar for at tage sig af vores børn, tage sig af vores familie. Det er noget, texanere har gjort over hele staten,« sagde Cruz og refererede til en tidligere udtalelse om, at han rejse til Mexico, fordi hans døtre havde bedt om en tur, og han prøvede at være en 'god far'.

»Men jeg har også et ansvar, som jeg tager meget seriøst for staten Texas og ærligt talt, at tage væk, når så mange texanere lider, føltes ikke rigtigt, så jeg ændrede min returflyvning og fløj tilbage med det først tilgængelige fly, jeg kunne tage.«

Han tilføjer, at beslutningen om at tage til Mexico under omstændighederne i Texas 'naturligvis var en fejl', og at han 'set i bakspejlet ikke ville have gjort det'.

Ifølge mediet Daily Beast havde Ted Cruz sammen med familien regnet med, at han ubemærket kunne snige igennem Houstons internationale lufthavn og ombord på flyet med kurs imod varmere himmelstrøg i Cancun, Mexico.

Afsløret. Ted Cruz på vej til Mexico – midt i hjemstatens frost- og snekatastrofe Foto: Twitter Vis mere Afsløret. Ted Cruz på vej til Mexico – midt i hjemstatens frost- og snekatastrofe Foto: Twitter

Men en opmærksom medpassager genkendte den 50-årige politiker. Og i løbet af torsdagen blev billedet af ham bragt på samtlige amerikanske tv-stationer og nyhedsportaler.

»Magen til dårlig beslutning skal man vist lede længe efter,« lød det på den ellers Cruz-venlige tv-station FoxNews.

I weekenden blev Texas ramt af en historisk snestorm og efterfølgende kuldebølge. Ifølge avisen The Guardian har mindst 21 mistet livet, og over fem millioner indbyggere står uden elektricitet og varme.