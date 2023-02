Lyt til artiklen

Han virkede som en mand på toppen, da det tætte senatorvalg i Pennsylvania skulle afgøres og han kom ud som sejrsherre.

Men i sidste uge blev nyvalgte John Fetterman hasteindlagt på et hospital på grund af pludselig svimmelhed.

Torsdag har hans kontor oplyst, at han tjekkede sig selv ind på Walter Reed National Military Medical Center onsdag aften, for at modtage behandling for klinisk depression.

Det skriver The New York Times.

»Mens John har oplevet depression af og til gennem hele sit liv, blev det først alvorligt i de seneste uger,« sagde Adam Jentleson, hans stabschef, i en erklæring.

Han sagde, at efter at have gennemgået en evaluering i mandags af Dr. Brian P. Monahan, den behandlende læge i Kongressen, fulgte Mr. Fetterman anbefalingen om indlæggelse hos Walter Reed.

»Fetterman accepterede, og han modtager behandling på frivillig basis,« sagde Adam Jentleson.

Beslutningen om at søge hjælp hos Walter Reed understregede de udfordringer, både fysiske og følelsesmæssige, som Fetterman har beskæftiget sig med siden han trådte ind i Senatet i sidste måned, en overgang, der har været langt sværere på grund af belastningen af ​​hans helbredelse, skriver det amerikanske medie yderligere.