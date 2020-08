En amerikansk senator er kommet med en vild opfordring til sine støtter.

Senatoren opfordrer støtterne til at springe et måltid mad over om dagen, så de penge, de ville have brugt på det måltid, kan gå i hendes valgkampagnes støttekasse i stedet.

Det skriver New York Post.

Det er senator Martha McSally, der stiller op for Republikanerne i Arizona, der er kommet med udtalelsen.

Det er i et klip på AZFamily.com, at McSally kommer med opfordringen, der skal hjælpe hende i kampen mod Demokraternes Mark Kelly.

»Vi gør vores del for at indhente og få vores budskaber frem. Men det kræver ressourcer. Så hvis du kan give fem dollar eller springe et måltid over og give, hvad det havde kostet, så ville det hjælpe. Jeg skammer mig ikke over, at spørge jer, om I vil investere,« sagde McSally.

Siden er videoen blevet set 1,3 millioner gange.

»Dette er den mest tone-døve fundraising, jeg nogensinde har hørt om,« skrev Matt Rogers, der stiller op i Virginia.

McSallys kampagne mener dog, at senatoren blot lavede en vittighed, og at det er en 'ikke-historie'.