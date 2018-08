John McCain er død, efter at han fredag indstillede sin behandling for en aggressiv form for kræft i hjernen.

Washington. Den republikanske senator, tidligere præsidentkandidat og krigshelt John McCain er død, fremgår det af en udtalelse fra McCains kontor.

Han blev 81 år.

McCain led i over et år af en aggressiv form for kræft i hjernen, og fredag oplyste hans familie, at han havde valgt at indstille behandlingen.

McCain døde lørdag i sit hjem i Arizona klokken 16.28 lokal tid.

- Senator John Sidney McCain III døde klokken 16.28 den 25. august 2018. Sammen med senatoren var hans kone, Cindy, og deres familie.

- Da han døde, havde han trofast tjent USA i 60 år, lyder det.

McCain var i adskillige år krigsfange under Vietnamkrigen, hvor han gentagne gange blev udsat for tortur.

Siden 1987 var han senator i hjemstaten Arizona.

Han var ved valget i 2008 republikanernes præsidentkandidat. Han tabte her til demokraten Barack Obama.

Siden fredag, hvor McCains kræftbehandling blev indstillet, har en lang række politikere hyldet senatoren. Blandt dem er republikaneren Mitt Romney, som to gange har forsøgt at blive USA's præsident.

- Ingen mand illustrerer i dette århundrede bedre ære, patriotisme, tjeneste, offer og at sætte landet først end senator John McCain. Hans heltemod inspirerer, hans liv former vores karakter. Jeg er stolt og ydmyg over vores venskab, lød det fredag fra Romney på Twitter.

/ritzau/