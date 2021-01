Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, er vred. Meget vred.

Det fortæller den republikanske senator Jim Inhofe fra delstaten Oklahoma til lokalmediet Tulsa World. Faktisk har han aldrig set ham så sur før:

»Jeg har aldrig set Mike Pence være så vred, som han var i dag,« fortæller senatoren.

Årsagen skal angiveligt findes i, at vicepræsidenten onsdag fortalte, at han ikke vil bukke under for præsident Donald Trump eller andres krav om at afvise valgresultaterne.

Arkivfoto af vicepræsident Mike Pence. Foto: POOL Vis mere Arkivfoto af vicepræsident Mike Pence. Foto: POOL

»Forfatningen afholder mig fra på egen hånd at bestemme, hvilke valgmandsstemmer der skal tælle, og hvilke der ikke skal,« sagde Pence i en erklæring.

Dermed gik han imod præsidentens ønske, og Trump – og flere af de Trump-tilhængere, der onsdag stormede Kongressen – har siden kritiseret Pence for det.

Til Tulsa World fortæller Jim Inhofe videre:

»Jeg har haft en lang samtale med ham (Mike Pence, red.). Han sagde: 'Efter alt det, jeg har gjort for ham (Trump, red.)'.«

På Twitter har Politico-journalisten Meridith McGraw delt uddraget fra interviewet: