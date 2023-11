Fransk toppolitik er ramt af en mulig skandalesag.

Senator Joël Guerriau, en 66-årig politiker fra Les Indépendants, er blevet anholdt og afhørt af politiet på grund af en mistanke om, at han skulle have drugget et medlem af parlamentet med henblik på at voldtage hende eller begå seksuelt overgreb.

Det bekræfter den franske anklagemyndighed over for AFP, rapporterer The Guardian.

Ifølge anklagemyndigheden er Joël Guerriau blevet afhørt, fordi man mistænker, at han 'har givet en person, uden dennes vidende, et stof, som kan ændre vedkommendes dømmekraft eller kontrol over sine handlinger'.

Formålet skulle være 'at begå voldtægt eller seksuelt overgreb', lyder det desuden.

Ifølge AFP blev Joël Guerriau anholdt i sit hjem i Paris tidligere på ugen.

Kvinden, som har anmeldt Joël Guerriau, er medlem af det ene kammer i det franske parlament. Men der er endnu ikke sat navn på.

Hun fik det ifølge AFP dårligt efter at have drukket af et glas i Joël Guerriaus hjem.

Ifølge anklagemyndigheden viste undersøgelser af kvinden spor af ecstasy, og efterfølgende blev der under en ransagning af Joël Guerriaus hjem fundet ecstasy, rapporterer nyhedsbureauet.

»Vi er meget langt fra den upassende fortolkning, som kan udledes af de første medieartikler,« siger Joël Guerriaus forsvarsadvokat Rémi-Pierre Drai ifølge The Guardian.