Resolution mod krig i Iran ventes at blive mødt af et veto, når Kongressen sender den til Det Ovale Værelse.

Senatet i Washington har vedtaget en resolution, der skal begrænse præsident Donald Trumps mulighed for at føre krig mod Iran.

Resolutionen blev vedtaget med stemmerne 55 mod 45. Otte republikanere stemte for.

Resolutionen er i forvejen vedtaget i Repræsentanternes Hus i januar.

Men tiltaget vil formentlig lide en stille død. For Trump har på forhånd sagt, at han vil bruge sin vetoret og afvise resolutionen.

Resolutionen kræver, at Trump fjerner amerikanske styrker, der er involveret i fjendtligheder mod Iran, medmindre Kongressen erklærer krig eller tillader brug af militær magt.

Resolutionen kom på banen, efter at Trump i begyndelsen af januar gav ordre til drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani.

Han blev ramt i et amerikanske droneangreb den 2. januar. Drabet vakte frygt for, at det kunne føre til en bredere regional konflikt.

Særligt Demokraterne i Kongressen har kritiseret, at Trump gav ordre til angrebet uden om Kongressen.

Den demokratiske senator Tim Kaine, som er en af kræfterne bag resolutionen, har forklaret, at den har til formål at hindre en krig fra én parts side.

- Kongressen skal bekræfte sin forfatningsmæssige rolle i spørgsmål om krig og fred, sagde han forud for afstemningen til nyhedsbureauet AFP.

Trump skrev onsdag på Twitter, at det var vigtigt for USA's sikkerhed, at Senatet undlod at stemme for resolutionen.

- Tiden er ikke inde til at vise svaghed, skrev Trump.

- Hvis mine hænder var bundet, ville det glæde Iran. Det sender et meget dårligt signal. Demokraterne gør kun det her i et forsøg på at bringe Republikanerne i forlegenhed, lød det videre.

/ritzau/Reuters