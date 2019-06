Trump vil gennemføre salg af våben til Saudi Arabien, men flertal i Senatet modsætter sig ønsket.

Senatet har torsdag stemt for at blokere for salg af amerikanske våben til Saudi-Arabien og andre arabiske allierede.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Dermed går Senatet imod den amerikanske præsident Donald Trumps ønske.

Han besluttede sidste måned at gå uden om en vurderingsproces fra Kongressen og gennemføre et salg af militært udstyr til Saudi Arabien og øvrige arabiske lande. Men det blokerer et flertal i Senatet altså nu for.

Samlet vil salget løbe op i mere end otte milliarder dollar, hvilket svarer til knap 53 milliarder kroner.

En håndfuld republikanere stemte med Demokraterne under afstemningen.

Samtidig presser Kongressen på for, at Trump-administrationen skal reagere stærkere mod det, som flere anser som brud på menneskerettigheder af Saudi-Arabien.

/ritzau/