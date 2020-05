Repræsentanternes Hus godkender forslag om ny hjælpepakke, som både Trump og Senatet er modstandere af.

Repræsentanternes Hus i USA har natten til lørdag dansk tid godkendt et lovforslag om en hjælpepakke på 3000 milliarder dollar.

Pakken skal bidrage til at få den amerikanske økonomi på ret køl igen efter viruspandemien.

Lovforslaget var udarbejdet af Demokraterne, som har flertal i Repræsentanternes Hus, der er et af de to kamre i Kongressen.

Både præsident Donald Trump og Senatet, hvor Republikanerne sidder på flertallet, er modstandere af forslaget, som derfor ikke ventes at blive endelig godkendt.

Men forslaget kan udløse en ny runde af forhandlinger med republikanere i Kongressen og Trump, som har talt om at sænke skatterne. Et udspil, som Demokraterne har afvist at ville lægge stemmer til.

Hjælpepakken, som fredag blev stemt gennem Repræsentanternes Hus med stemmerne 208 for og 199 imod, omfatter stort set alle hjørner af økonomien.

Det omfatter 500 milliarder dollar til de værst ramte delstater, endnu en runde af direkte pengehjælp til borgere og et risikotillæg til ansatte i sundhedssektoren og andre, der arbejder direkte med Covid-19-patienter.

/ritzau/Reuters