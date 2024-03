Aftalen skal sendes til USA's præsident, Joe Biden, inden den kan træde i kraft.

En amerikansk budgetaftale, der forlænger finansieringen af det føderale statsapparat, er natten til fredag dansk tid blevet stemt igennem i Senatet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Afstemningen resulterede i 77 stemmer for, mens 13 stemte imod.

Den skal nu sendes til præsident Joe Biden, som skal underskrive den, inden den kan træde i kraft.

Aftalen sikrer finansiering af dele af statsapparatet frem til 8. marts og andre dele frem til 22. marts.

- Jeg er glad for at kunne fortælle det amerikanske folk, at der ikke kommer nogen nedlukning fredag. Når denne aftale går igennem, har vi, gudskelov, undgået en nedlukning med al dens negative indflydelse på det amerikanske folk, siger den demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer.

Torsdag aften stemte Repræsentanternes Hus også ja til aftalen.

Her stemte 207 demokrater og 113 republikanere for, inden forslaget blev sendt videre til Senatet.

Finansieringen af visse føderale kontorer ville uden aftalen udløbe ved midnat natten til lørdag.

Aftalen betyder, at offentlige udgifter indtil videre er finansieret, mens parlamentarikerne forsøger at blive enige om en finanslov for finansåret 2024.

På trods af at USA er knap halvvejs igennem finansåret 2024, er der stadig ikke vedtaget en egentlig finanslov for hele året.

Man har i stedet løbende vedtaget midlertidige finansieringsaftaler, som skal sikre, at det føderale statsapparat ikke går i stå.

Udløber sådan en midlertidig aftale, uden at der vedtages en ny, vil det resultere i problemer med udbetaling af løn til op mod fire millioner ansatte i den offentlige sektor.

En række aktiviteter som finanstilsyn og forskning ville desuden blive påvirket. Nationalparker ville også lukke.

/ritzau/