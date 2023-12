Tiden er ved at løbe ud for Joe Biden, hvis han vil sikre hjælp til Israel og Ukraine, inden året er omme.

En hastelov, der skulle sende milliarder af dollar i amerikansk støtte til Ukraine og Israel, er onsdag blevet stemt ned i Senatet.

Det er republikanerne i Senatet, der har blokeret for loven, fordi de vil have strengere kontrol med grænsen til Mexico, inden de stemmer for.

49 stemte for, mens 51 stemte imod. Det betyder, at støtten på 110,5 milliarder dollar, svarende til cirka 765 milliarder kroner, ikke har fået de 60 stemmer, der skal til for at starte en debat om lovforslaget.

Det udgør en trussel mod USA's præsident Joe Bidens planer om at sende ny hjælp afsted til de to lande inden udgangen af 2023.

Alle republikanere i Senatet stemte imod loven. Det samme gjorde Bernie Sanders, der ikke er medlem af et parti, men generelt stemmer med Demokraterne.

Han stemte imod på grund af bekymringer over at finansiere Israels "nuværende inhumane militærstrategi" mod palæstinenserne i Gaza.

Loven ville sikre omkring 50 milliarder dollar, svarende til cirka 346 milliarder kroner, i sikkerhedsstøtte til Ukraine samt penge til humanitær og økonomisk hjælp til den ukrainske regering.

Derudover skulle 14 milliarder dollar, svarende til cirka 97 milliarder kroner, gå til Israel, der kæmper mod den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas i Gaza.

Republikanerne siger, at det er vigtigt for dem, at tale for strengere immigrationspolitik og kontrol med grænsen til Mexico.

- Dagens afstemning er, hvad der skal til for at få den demokratiske leder til at anerkende, at republikanerne i Senatet mener, hvad vi siger, siger Mitch McConnell, der leder republikanerne i Senatet, inden onsdagens afstemning.

Selv hvis Bidens ønske om at sende mere hjælp til Ukraine og Israel bliver stemt gennem i Senatet, skal det også godkendes i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har magten.

Dusinvis af republikanere i Huset - herunder formanden Mike Johnson - har allerede stemt imod hjælp til Ukraine.

/ritzau/Reuters