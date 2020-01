Rigsretssagen mod præsidenten ventes at blive afsluttet ved en afstemning onsdag. Her ventes Trump frifundet.

Med en snæver margin har USA's Senat kort før midnat til lørdag dansk tid afvist at indkalde vidner i rigsretssagen mod præsident Donald Trump.

Afvisningen baner vej for en endelig afstemning i sagen, hvor Trump med stor sandsynlighed vil blive frikendt for magtmisbrug.

Fredagens afstemning endte med 51 stemmer imod at indkalde vidner og 49 for.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed fulgte senatorerne deres partilinje med undtagelse af to. Republikanerne Mitt Romney og Susan Collins stemte således for at indkalde vidner i sagen.

Skulle Demokraterne have fået sit ønske igennem, havde det krævet, at i alt mindst fire republikanere skulle have stemt imod partiet.

Afvisningen af vidner ses som et stort nederlag for Demokraterne, som har haft et stærkt ønske om især at høre fra John Bolton, der indtil september sidste år var Trumps nationale sikkerhedsrådgiver.

I en bog, som Bolton har skrevet manuskriptet færdigt til og nu har sendt til godkendelse i Det Hvide Hus, fremgår det ifølge amerikanske medier, at Trump brugte militærhjælp til Ukraine til at lægge pres på landets regering.

Han ville angiveligt have Ukraines regering til at meddele, at den har indledt en efterforskning af demokraten Joe Biden og dennes søn Hunter.

Omdrejningspunktet i rigsretssagen er spørgsmålet om, hvorvidt Trump misbrugte sin position til at skaffe sig en fordel mod en potentiel modstander ved det kommende præsidentvalg.

Kort efter afstemningen udtaler Senatets flertalsleder, republikaneren Mitch McConnell, at han forventer, at rigsretssagen vil blive afsluttet inden for de kommende dage.

Der skal to tredjedele flertal til at afsætte præsidenten.

Trumps parti, Det Republikanske Parti, sidder på 53 af de 100 pladser i Senatet.

Den republikanske senator Roy Blunt oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den endelige afstemning i sagen ventes på onsdag klokken 16.00 lokal tid i Washington D.C. Det vil sige onsdag klokken 22.00 dansk tid.

Her ventes Trump at blive frifundet for magtmisbrug og hindring af Kongressens efterforskning af sagen.

/ritzau/