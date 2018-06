I løbet af få måneder bliver det lovligt at købe og indtage cannabis for borgere over 18 år i Canada.

Ottawa. Et flertal i senatet i Canada har godkendt brug samt statskontrolleret salg af cannabis til borgere over 18 år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

Loven ventes at træde i kraft senere i år. Men først skal den tilbage til underhuset, der allerede i november 2017 godkendte at legalisere cannabis. Underhuset skal godkende eventuelle ændringer foretaget af senatet.

Godkendelsen i senatet var forventet.

/ritzau/AFP