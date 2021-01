Anklageskriftet i rigsretssagen mod USA's tidligere præsident Donald Trump vil blive overdraget til Senatet mandag. Det oplyser Senatets leder, Chuck Schumer, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har talt med formand Pelosi, der har informeret mig om, at anklageskriftet vil blive sendt videre til Senatet mandag, siger Schumer.

Han henviser til Nanci Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus.

Med anklageskriftet kan Senatet indlede høringerne i rigsretssagen mod Donald Trump, der onsdag blev afløst på præsidentposten af Joe Biden.

Det er den anden rigsretssag mod Donald Trump. Han blev frikendt i den første.

- Der vil være en retssag i USA's Senat, og der vil være en afstemning om, hvorvidt præsidenten skal dømmes, siger Chuck Schumer i en tale i kongressen.

Donald Trump er anklaget for at have opildnet sine tilhængere forud for et voldeligt angreb på USA's kongres den 6. januar.

Fem personer mistede livet under angrebet.

Med meldingen fra Chuck Schumer ser det ud til, at Demokraterne har ignoreret en anmodning fra den tidligere republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell.

Han havde opfordret til, at høringerne i rigsretssagen først skulle begynde i midten af februar.

