Republikaner har fortalt, at Trump i telefonsamtale nægtede at bede uromagere trække sig fra Kongressen.

Der bliver ikke indkaldt vidner i rigsretssagen mod USA's tidligere præsident Donald Trump.

Men en udtalelse fra det republikanske kongresmedlem Jaime Herrera Beutler, der har kendskab til en omstridt telefonsamtale mellem Trump og en republikansk leder i Kongressen, indgår som bevismateriale.

Det er der indgået aftale om i Senatet lørdag aften dansk tid, skriver flere medier, herunder tv-stationen CNN og nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Dermed er de afsluttende procedurer i sagen blevet indledt ved 19-tiden dansk tid.

Når både anklagere og forsvarere har opridset deres argumenter, er det ventet, at senatorerne vil stemme om, hvorvidt Trump skal kendes skyldig eller ej.

Tidligere lørdag stemte senatorerne ellers for at indkalde vidner i rigsretssagen mod Trump.

De demokratiske anklagere ville bede det republikanske kongresmedlem Jaime Herrera Beutler vidne i sagen.

Hun har refereret til en telefonsamtale, som fandt sted, mens Trump-tilhængere stormede Kongressen 6. januar.

Beutler skal have sagt, at hun hørte fra den republikanske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, at han havde talt i telefon med Trump, mens uromagerne gik rundt i kongresbygningen.

I løbet af samtalen havde Trump angiveligt nægtet at bede sine tilhængere trække sig tilbage.

- Kevin, jeg tror, at de mennesker er mere oprørte over valget, end du er, skal Trump have sagt til McCarthy ifølge Beutler.

Senatet kom lørdag frem til en aftale om at lade Beutlers udtalelse indgå som bevis i sagen frem for at indkalde hende som vidne.

Trump har gentagne gange hævdet, at der blev svindlet ved præsidentvalget i november sidste år, og at valget blev "stjålet" fra ham.

Han gentog påstanden i en tale til sine tilhængere 6. januar, umiddelbart inden de gik til Kongressen og stormede bygningen.

Meget af rigsretssagen har handlet om, hvor meget Trump vidste om uromagernes handlinger den 6. januar, hvor de drog gennem kongresbygningen i et forsøg på at forhindre senatorerne i formelt at godkende Joe Bidens valgsejr.

Jaime Herrera Beutler er et af de 10 republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus, der i sidste måned stemte for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør.

