Præsident Maduro kan få amnesti, hvis han vil arbejde for demokratiet i Venezuela, siger Juan Guaidó.

Venezuelas oppositionsleder og selvudnævnte præsident, Juan Guaidó, overvejer at tilbyde præsident Nicolas Maduro og hans allierede amnesti.

Det siger han i sin første tale, siden han onsdag erklærede Maduro for afsat og udråbte sig selv som midlertidig præsident i Venezuela.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Betingelsen for amnesti vil dog være, at Maduro og hans allierede medvirker til at genoprette demokratiet i landet, lyder det fra Juan Guaidó.

Guaidó, som er leder af Venezuelas demokratisk valgte nationalforsamling, siger i sin tale, at amnesti er en mulighed for alle, som vil hjælpe med at få Venezuela tilbage det demokratiske spor.

USA, Canada, EU og en række latinamerikanske lande har alle givet deres støtte til Venezuelas selverklærede præsident.

Maduro viser dog ingen tegn på at ville opgive magten. Han fastholder derimod, at han er demokratisk valgt.

Maduro vandt i maj et omstridt præsidentvalg i landet. Både USA og EU har vurderet, at valget ikke levede op til selv de laveste internationale standarder.

Når Maduro alligevel er blevet taget i ed til sin anden præsidentperiode, skyldes det blandt andet, at han i august 2017 udstedte et nyt dekret.

Dekretet gav et nyetableret forfatningsråd lovgivende magt - og den demokratisk valgte nationalforsamling, som Guaidó er formand for, minimal magt.

Selv om den selvudnævnte præsident nyder stor international opbakning, så har militæret i Venezuela afvist at støtte ham.

Også lande som Kina, Rusland, Syrien, Iran og Tyrkiet har erklæret deres støtte til præsident Maduro.

FN har opfordret til dialog i Caracas, Venezuelas hovedstad, for at undgå "en katastrofe".

Venezuela har store oliereserver, men befinder sig i en omfattende krise, der forværres dag for dag. En galopperende inflation og mangel på mad og medicin er blandt de største problemer for indbyggerne.

