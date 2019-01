Mandag skal 2,8 millioner vælgere stemme om øget selvstyre i muslimsk domineret område af Filippinerne.

En folkeafstemning i den sydlige del af Filippinerne mandag kan bane vej for selvstyre i en region med overvejende muslimsk befolkning på øen Mindanao.

Både den filippinske regering og muslimske oprørsledere anser udvidet selvstyre som den bedste løsning på at få afsluttet flere årtiers uroligheder på øen.

Siden 1970'erne har omkring 150.000 mennesker mistet livet som følge af urolighederne.

- Jeg er træt af volden, fordi min far var et ofrene, siger den 22-årige Jembrah Abas til nyhedsbureauet AFP.

Hun fortæller, at hendes far for 20 år siden blev dræbt af ukendte gerningsmænd, efter at have været fortaler for fred.

Mandagens afstemning er kulminationen på flere års bestræbelser fra regeringen og den største muslimske oprørsgruppe om at skabe fred.

Blodsudgydelser, som islamistiske militantes belejring af byen Marawi i 2017, bombesprængninger og væbnede angreb, har truet med at afspore forsøget.

Men i juli 2018 underskrev Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, langt om længe en lov, som indebærer oprettelsen af en ny region på Mindanao med navnet Bangsamoro.

Den nye region får, hvis et flertal stemmer for, større økonomisk selvbestemmelse samt egen regering, parlament og retssystem.

Al Haj Murad Ebrahim, der er leder af den største oprørsgruppe, Moro Islamic Liberation Front, er overbevist om, at selvstyre er den bedste modgift til den håndfuld ekstremistiske grupper, der inspireret af Islamisk Stat fortsat udgør en trussel i Mindanao.

- Disse udbrydergrupper er opstået som følge af frustrationer over fredsprocessen, sagde han, da Duterte sidste år underskrev loven om den nye region.

Aftalen indebærer, at oprørsgrupper opgiver deres mål om en selvstændig stat i bytte for udvidet selvstyre.

Desuden skal deres omkring 30.000 til 40.0000 bevæbnede medlemmer demobilisere.

Ifølge AFP ventes et stort flertal af de cirka 2,8 millioner vælgere at stemme for udvidet selvstyre.

20.000 soldater og politifolk er udkommanderet mandag for at sikre, at voldelige oprørsgrupper ikke får mulighed for at forstyrre afstemningen.

Det endelige resultat af afstemningen ventes at blive offentliggjort i slutningen af denne uge.

/ritzau/