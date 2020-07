Et selvportræt af maleren Rembrandt van Rijn blev solgt for 14,5 millioner pund (119 millioner kroner) på Sothebys virtuelle auktioner i London i går.

Det var ifølge auktionarius rekord for et selvportræt af den hollandske mester.

Det nye format for auktioner (de bliver holdt virtuelt og streamet live på grund af coronaviruspandemien) har tilsyneladende været en succes.

I hvert fald indbragte den virtuelle auktion i går 1,22 milliarder kroner, skriver nyhedsbureauet AP.

En assistent med Rembrandts selvportræt. Foto: AFP PHOTO / SOTHEBYS Vis mere En assistent med Rembrandts selvportræt. Foto: AFP PHOTO / SOTHEBYS

Der var seks interesserede bydere på Rembrandt-maleriet 'Selvportræt med en uhøflig og sort hat' fra 1632, hvor maleren var 26 år.

Maleriet blev solgt til en pris inden for den værdi på mellem 12 og 16 millioner pund, der var sat, mens det senest solgte selvportræt af Rembrandt gik for 6,9 millioner pund (i 2003).

Maleriet, der var under hammeren hos Sothebys tirsdag, er et af bare tre selvportrætter af Rembrandt, der stadig er på private hænder.

Det måler 22 gange 16 centimeter, og det er efter alt at dømme det eneste, der nogensinde kommer på auktion, påstår Sothebys.

To assistenter er ved at hænge Joan Mirós maleri 'Maleri (Kvinde i rød hat)' op i London. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere To assistenter er ved at hænge Joan Mirós maleri 'Maleri (Kvinde i rød hat)' op i London. Foto: DYLAN MARTINEZ

Der var kunstværker fra fem århundreder på auktionen, lige fra Rembrandt til Picasso over Joan Miró til Banksy.

Billedet, der løb med prisen som det dyreste maleri, var Mirós 'Maleri (Kvinde i rød hat)' fra 1927. Det indbragte 22,3 millioner pund (183 millioner kroner).

Ifølge Sothebys gik maleriet, som var sat til salg for første gang siden 1966, for den højeste pris for et maleri i Europa i år.

Sothebys London oplyser, at to tredjedele af malerierne aldrig har været på auktion før. Fem af malerierne gik for over 63 millioner kroner pr. styk.