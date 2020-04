Coronavirussen har forandret verden. Derfor er handsker blev en fast del af rutinen for rigtig mange mennesker, når de handler ind.

Men handskerne fungerer ikke, hvis du ikke tager dine forholdsregler. Det forklarer en amerikansk sygeplejerske i en video på Facebook.

Sygeplejerske hedder Molly Lixey og kommer fra Michigan i USA. Det skriver CNN.

I videoen demonstrerer hun, hvordan bakterierne spreder sig under en indkøbstur, fordi du har fat i så mange forskellige ting.

Bakterierne spreder sig hurtigt, fordi du både har fat i din mobiltelefon samt toiletpapir for at gøre indkøbsvognen ren, mens du handler ind.

»Det gør mig bange, at folk tror, de er i sikkerhed, fordi de bærer handsker,« siger hun blandt andet i videoen på lidt over tre minutter.

Molly Lixey tilføjer, at hun er klar over, at alle mennesker ønsker at beskytte dem selv og andre. Derfor er det vigtigt, at det gøres på den rigtige måde.

Sygeplejerskens pointe i videoen er, at det ikke giver mening at bruge handsker, hvis du ikke vasker hænder, når du har rørt ved noget.

Molly Lixey påpeger, at det specielt er mobiltelefonen, der kan være farlig, fordi vi tit har den fremme under en indkøbstur.

Og sygeplejersken fra Michigan er ikke den eneste, der har brugt de sociale medier til at vise, hvordan bakterierne kan sprede sig.

Sygplejersken Hays Earls fra Dallas har således lavet en video på TikTok, hvor hun viser sin søn, hvordan bakterierne sidder fast på hænderne.

Herefter viser hun, hvordan du kan fjerne bakterierne ved at vaske hænderne grundigt med vand og sæbe.