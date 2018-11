Mindst to politifolk meldes dræbt i angreb mod konsulat i pakistansk havneby. Tre gerningsmænd er dræbt.

Det kinesiske konsulat i den pakistanske havneby Karachi har fredag morgen været udsat for et angreb af tre selvmordsbombere.

Tre mænd forsøgte angiveligt at styre et køretøj proppet med sprængstoffer ind i bygningen, hvor konsulatet har til huse.

Det oplyser politichefen i Karachi til nyhedsbureauet Reuters. De tre mænd er alle dræbt.

Det lykkedes ikke for mændene at komme ind i bygningen, men mindst to politifolk blev dræbt og en tredje hårdt såret i angrebet.

Fotografier lagt ud på sociale medier viser røg stige op fra bygningen, skriver AFP.

Der er ingen meldinger om eventuelle tilskadekomne på konsulatet.

En militant oprørsgruppe fra den pakistanske provins Balochistan hævder at stå bag angrebet.

Det siger en talsmand til AFP og Reuters.

- Der var tre selvmordsangribere, siger Jiand Baloch fra Balochistans Befrielseshær, som gruppen kalder sig.

- Kina udnytter vores ressourcer, begrunder han aktionen.

Kina er en af Pakistans nærmeste allierede og har investeret milliarder af dollar i et stort projekt, der skal forbinde den vestlige provins Xinjiang med Det Arabiske Hav.

Karachi er Pakistans største by og landets finansielle hovedstad.

/ritzau/