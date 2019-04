En mand med en stor rygsæk på ryggen går målrettet over en plads.

Han stopper kort op, og ser ud til at kæle en lille pige på kinden, inden han fortsætter.

Han har øjnene på en bygning, som han få sekunder senere træder ind i.

Bygningen er Sankt Sebastians Kirke i Negombo i Sri Lanka. Den er fyldt med mennesker, der er til gudstjeneste Påskesøndag.

Manden med rygsækken går få meter ind mellem bænkerækkerne, inden videoen stopper.

Sekunder senere sprænger han bomben, som dræbte mindst 122 personer.

Det fortæller ærkebiskoppen i kirken, kardinal Malcolm Ranjith, til srilanske medier og som Sky News har gengivet.

Detaljen fra gårdspladsen, hvor den formodede selvmordsbomber kæler en lille pige på kinden eller klapper hende på hovedet, har fanget opmærksomheden hos udenlandske medier som Daily Mail.

Her påpeges den kynisme, som den formodede gerningsmand udviser, kort inden han sprænger sig selv og mere end hundrede personer i luften.

Øjeblikket kan ses i videoen øverst i artiklen.

Udover terrorangrebet på Sankt Sebastians Kirke blev også to andre kirker angrebet samt tre turisthoteller, Shangri-La, Kingsbury og Cinnamon Grand, i landets hovedstad.

Mindst 321 har mistet livet. Heriblandt er tre danske børn, hvis far er Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen.

Familien var på ferie på Sri Lanka og befandt sig på Shangri-La, da en selvmordsbomber sprang i luften ved morgenmadsbuffeten søndag.

Det bekræftede pressechef for Bestseller, Jesper Stubkier, mandag.

Sri Lanka er begyndt at begrave de mange ofre.

Flere end 1.000 mennesker mødte tirsdag morgen op ved St. Sebastian-kirken i Negombo.



De mange fremmødte er mødt op for at sige et sidste farvel til nogle af de kære, som de har mistet.



Klokken 09.30 ankom den første kiste til kirken, og i minutterne efter fulgte flere. Det skriver det norske medie VG, der var til stede.



Rundt om kirken og menigheden stod væbnede soldater klar. Hvis nu, endnu et angreb skulle finde sted.