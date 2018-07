En selvmordsbombe blev bragt til eksplosion i en moské under en begravelse.

Kabul. En selvmordsbomber fra Islamisk Stat har dræbt mindst 20 mennesker i det nordlige Afghanistan. Heriblandt er en Talibanleder, siger en embedsmand i Kabul til nyhedsbureauet AP

Abdul Qayuom Baqizoi, som er politichef i den nordlige Sar-i-Pul provins, fortæller, at angrebet skete tirsdag. Her mødtes ældre i en landsby med repræsentanter for Taliban.

I den nordlige del af Afghanistan er kampe mellem Taliban og Islamisk Stat blevet optrappet i den seneste tid.

- Helt op mod 100 oprørere fra både Taliban og Islamisk Stat er forsvundet i de seneste slag, siger Baqizoi.

En højtstående embedsmand i den fjerntliggende provins, Mohammed Noor Rahman, siger, at selvmordsbomben eksploderede i en moské under en begravelse.

Rekordmange civile blev dræbt i det første halvår af 2018 i Afghanistan til trods for en våbenhvile i sidste måned. Det viser en opgørelse fra FN.

Selvmordsangreb og angreb udført af oprørene er hovedårsagen til de rekordmange civile tab, oplyser FN-operationen i landet

1692 civile mistede livet i årets første seks måneder. Det er en stigning på én procent i forhold til samme periode sidste år. Tallet omfatter ikke dødsofrene for bomben tirsdag.

Samtidig blev 3430 civile såret i kamphandlinger i den samme periode. Det er en nedgang på fem procent fra samme periode i fjor. Det er det højeste antal, siden FN begyndte systematisk at føre statistik over drabene siden 2009.

Det, der har kostet flest ofre, er sammenstød mellem afghanske sikkerhedsstyrker og dens modstandere, vejsidebomber og selvmordsangreb.

/ritzau/AP