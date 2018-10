En bus med ansatte fra Afghanistans største fængsel blev tidligt onsdag ramt af en selvmordsbombe.

Mindst seks personer har tidligt onsdag mistet livet i et selvmordsangreb i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser Najib Danish, der er talsmand for indenrigsministeriet.

Angrebsmanden sprængte sig selv i luften nær indgangen til Afghanistans største fængsel. Ud over de dræbte kom mindst tre personer til skade.

- Angrebsmanden gik hen imod et køretøj, der var parkeret ved indgangen af sikkerhedsmæssige årsager. Han sprængte sig selv i luften, før køretøjet nåede at køre ind på fængslets område, siger han til Reuters.

Nyhedsbureauerne dpa og Reuters skriver, at mindst seks personer er blevet dræbt. Dpa skriver, at tre politimænd er blandt de omkomne.

Ifølge AP og AFP har syv personer mistet livet i angrebet.

Der sidder hundredvis af fanger indespærret i det store Pul-e-Charkhi-fængsel. Heriblandt mange Taliban-oprørere.

I timerne efter angrebet var der ikke umiddelbart nogen, der påtog sig skylden for angrebet. Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har dog taget skylden for de fleste selvmordsangreb i Kabul de seneste måneder.

Angrebet onsdag kommer, få dage efter at en anden person sprængte sig selv i luften nær Afghanistans uafhængige valgkommission.

Her blev en person dræbt og seks personer såret.

En bølge af dødelig vold er skyllet ind over Afghanistan i forbindelse med det valg, der blev afholdt over tre dage tidligere i oktober.

To dage før valget den 20. oktober blev en magtfuld politichef blandt andet dræbt i et skyderi, som Taliban påtog sig skylden for.

/ritzau/AFP